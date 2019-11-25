شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك القادمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي فريق الزمالك بنظيره مازيمبي الكونغولي يوم السبت القادم في تمام الثالثة عصراً بملعب مازيمبي، ضمن مواجهات الجولة الأولي بالمجموعة الاولي لدوري أبطال أفريقيا .

و أوقعت القرعة الزمالك بالمجموعة الاولي رفقة مازيمبي الكونغولي ، زيسكو الزامبي ، أول أغسطس الانجولي .

وخسر الزمالك مباراته الأخيرة بالدوري المصري علي يد انبي بنتيجة 2-1 امس الاثنين ضمن مواجهات الجولة السادسة .

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ويدير مباراة الزمالك ومازيمبى طاقم تحكيم مكون من:"الحكم الجابونى إريك أوتوجو كاستان حكماً للساحة، التشادى عيسى يايا مساعد أول والجابونى مارليس بوريس مساعد ثانى، والجابونى بيير أتشو حكما رابعا".