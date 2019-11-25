شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك القادمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و أوقعت القرعة الزمالك بالمجموعة الاولي رفقة مازيمبي الكونغولي ، زيسكو الزامبي ، أول أغسطس الانجولي .
وخسر الزمالك مباراته الأخيرة بالدوري المصري علي يد انبي بنتيجة 2-1 امس الاثنين ضمن مواجهات الجولة السادسة .
ويدير مباراة الزمالك ومازيمبى طاقم تحكيم مكون من:"الحكم الجابونى إريك أوتوجو كاستان حكماً للساحة، التشادى عيسى يايا مساعد أول والجابونى مارليس بوريس مساعد ثانى، والجابونى بيير أتشو حكما رابعا".
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.