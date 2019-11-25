صفحة الاهلي تحتفل بتصدره للدوري المصري برصيد 12 نقطه...

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جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تغريدة أحتفالا بتصدر جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 12 نقطة . تصدر فريق الاهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 12 نقطة عقب الفوز على الجونة بنتيجة 4/0 ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت على ستاد الجونة .

الأهلي يدك الجونة برباعية نظيفة.. ويعتلى صدارة الدوري العام ونجح فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي في الفوز على الجونة برباعية نظيفة أحرزها وليد سليمان 3 أهداف في الدقائق 10 و41، 49 وحسين الشحات فى الدقيقة 88، وذلك خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب الأخير، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 12 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام متفوقًا على بيراميدز الوصيف بفارق نقطة وحيدة.

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