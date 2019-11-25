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جدة - عمرو شويل

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين



ترتيب هدافي الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين شهد تربع عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز على القمة برصيد 5 أهداف بينما احتل وليد سليمان نجم النادى الأهلى المركز الثانى برصيد 4 أهداف بعد تسجيله "هاتريك" لفريقه أمام الجونة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما احتل عمرو الحلوانى لاعب حرس الحدود المنركز الثالث برصيد 3 اهداف يليه نجمى القلعة الحمراء حسين الشحات ورمضان صبحى بذات الرصيد من الأهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين شهد تربع المارد الأحمر على قمة المسابقة برصيد 12 نقطة بعد ألفوز على الجونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما احتل بيرميدز المركز الثانى برصيد 10 نقاط بينما احتل الزمالك المركز الرابع بـ10نقاط بعد السقوط المفاجئ بالخسارة أمام إنبي.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين



ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين حيث سقط ألفريق الأبيض فى فخ الخسارة بنتيجة 2 -1 أمام إنبى فى المباراة التى جمعت ألفريقين مساء اليوم الإثنين على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين حيث افتتح التسجيل لإنبى محمد بسيونى فى الثانية 21 قبل أن يسجل التعادل للفريق الأبيض محمود علاء فى الدقيقة 42 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد الصباحى ثم أضاف محمد شريف هدف ألفوز للفريق البترولى فى الدقيقة 90.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين ميتشو المدير ألفنى للزمالك قد أعلن تشيكل فريقه الذى يتكون من محمد عواد فى حراسة المرمي محمود علاء- محمود الونش- حمدى النقاز- محمد عبد الشافى فى خط الدفاع محمد حسن- أحمد سيد زيزو- محمد أوناجم- حازم امام فى خط الوسط مصطفى محمد- عمر السعيد فى خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد ابو جبل- محمد عبد الغنى- كريم بامبو- محمود عبدالرازق شيكابالا- مصطفى فتحى- محمد عنتر- خالد بو طيب.‎

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين حيث بهذه النتيجة فقط الزمالك ثلاث نقاط غالية فى سباق المنافسة على مسابقة الدورى المصرى ليتجمد رصيده عند النقطة 10 فى المركز الرابع بينما وصل إنبى إلى النقطة الرابعة فى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.