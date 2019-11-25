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الأهلى بعد هزيمة الزمالك من إنبى: وحيدا على الصدارة بلا خسارة...

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جدة - عمرو شويل نشرت صفحة الأهلى على مواقع التوصل الاجتماعى"فيس بوك" بعد الفوز على الجونة برباعية مقابل لاشى ، وهزيمة الزمالك من انبى بهدفين مقابل هدف.

وقالت الصفحة على الصورة التى تم تحمليها على مواقع التواصل الاجتماعى قئلا: وحيدا علي الصدارة وحيدا بلا خسارة!

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نتيجة مباراة الاهلى والجونة اليوم حيث واصل المارد الأحمر انتصاراته بالفوز على الفريق الساحلى نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ستاد الجونة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

 


 

 

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