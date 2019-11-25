موعد مباراة الأهلي القادمة...

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و أوقعت القرعة النادي الأهلي بالمجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي و الهلال السوداني ، ونادي بلاتينيوم الزيمبابوي .
و اكتسح الأهلي فريق الجونة في مباراته الأخيرة بالدوري المصري برباعية نظيفة أمس الاثنين ضمن مواجهات الجولة الخامسة المؤجلة منذ أكتوبر الماضي ، و سجل أهداف المباراة ، وليد سليمان " هاتريك" ، وحسين الشحات .
وتوجهت بعثة النادي الأهلي إلى تونس صباح اليوم الثلاثاء على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر اقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري المقرر اقامتها على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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