شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك تهاجم شيكابالا بعد الهزيمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم جمهور الزمالك ، لاعب الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا عقب مباراة الزمالك وانبي في الأسبوع الخامس من الدوري والتي انتهت بفوز انبي 2/1 علي ملعب السلام. جمهور الزمالك هاجم شيكابالا بعد المباراة بسبب تواضع مستواه، مما ادي الي تبادل السباب بين شيكابالا والجمهور داخل الاستاد. يذكر ان الزمالك خسر من انبي 2/1 في الجولة الخامسة بالدوري ، ليصبح رصيد الزمالك 10 نقاط في المركز الرابع بالدورين بينما يرتفع رصيد انبي للنقطة الرابعة في المركز الـ 15 في جدول الترتيب.

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