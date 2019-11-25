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جدة - عمرو شويل

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين



ترتيب الدوري المصري بعد مباراة إنبي ضد الزمالك

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنيت حيث تربع المارد الأحمر على قمة المسابقة برصيد 12 نقطة بعد الفوز على الجونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما احتل بيرميدز المركز الثانى برصيد 10 نقاط بينما احتل الزمالك المركز الرابع بـ10نقاط بعد السقوط المفاجئ بالخسارة أمام إنبي.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين حيث سقط الفريق الأبيض فى فخ الخسارة بنتيجة 2 -1 أمام إنبى فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين حيث افتتح التسجيل لإنبى محمد بسيونى فى الثانية 21 قبل أن يسجل التعادل للفريق الأبيض محمود علاء فى الدقيقة 42 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد الصباحى ثم أضاف محمد شريف هدف الفوز للفريق البترولى فى الدقيقة 90.

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ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين ميتشو المدير الفنى للزمالك قد أعلن تشيكل فريقه الذى يتكون من محمد عواد فى حراسة المرمي محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - حازم امام في خط الوسط مصطفي محمد - عمر السعيد في خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد ابو جبل - محمد عبد الغني - كريم بامبو - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - محمد عنتر - خالد بو طيب.‎

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين بهذه النتيجة فقط الزمالك ثلاث نقاط غالية فى سباق المنافسة على مسابقة الدورى المصرى ليتجمد رصيده عند النقطة 10 فى المركز الرابع بينما وصل إنبى إلى النقطة الرابعة فى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.