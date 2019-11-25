شكرا لقرائتكم "ميتشو" في خطر.. الزمالك يقترب من الإطاحة بالمدرب الصربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مجلس إدارة نادى الزمالك من الإطاحة بالمدرب الصربي ميلوتان سردفيتش "ميتشو" المدير الفني للفارس الأبيض، بعد الهزيمة المُذلة التي تلقاها الفريق اليوم أمام انبى في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة السادسة.

وقاد الصربي ميتشو، الزمالك حتى الآن، في 10 مباريات حقق الفوز في 6 مباريات وهُزم في ثلاثة مباريات وتعادل في مباراة واحدة، أحرز معه الفريق الأبيض 18 هدفًا واستقبل 8 أهداف.

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وقد تكون مباراة الزمالك وانبي هي المسمار ألأخير في نعش ميتشو بعدما الحق الهزيمة الثالثة عموما، بالفارس الأبيض وتراجع مؤقتا للمركز الرابع على جدول ترتيب الدوري المصري.

وفقد الزمالك 5 نقاط في اول 5 مباريات بالمسابقة ليبتعد بنقطتين عن الأهلي المتصدر والغريم التقليدي علما بأن المارد الأحمر يتبقى له مباراة مؤجلة بجانب القمة التي تأجلت لأسباب أمنية.