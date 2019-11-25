شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : طارق حامد وعبد الله جمعة يدعون الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن طارق حامد وعبد الله جمعة لا يعانون من أى إصابة، وإنهم يدعون الإصابة الأمر الذى أدى لغيابهم عن مواجهة انبى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف.

وهاجم مرتضى مجلس إدارة نادى إنبى قائلاً: "دفعتوا كام للحكام" وانتظر رئيس الزمالك أمام غرف الحكام بعد انتهاء المباراة مواجهاً إتهامات لهم بالتسبب في خسارة فريقه ، إلا أن البعض أقنعه بالمغادرة وعدم التحدث معهم.

رصيد إنبى ارتفع للنقطة الرابعة فى المركز الـ14، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة العاشرة في المركز الرابع بالدورى.