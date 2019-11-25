شكرا لقرائتكم إنبي ضد الزمالك .. الأبيض يواصل نزيف النقاط ويتلقى الهزيمة الأولى بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تكبد فريق الزمالك هزيمة مُذلة أمام فريق إنبي بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، علي ملعب السلام ضمن مباريات الأسبوع الـ 6 للدوري.

تقدم محمد بسيونى لصالح الفريق البترولى فى الدقيقة الأولى فى ظل ارتباك واضح من دفاعات الفريق الأبيض، وتعادل محمود علاء للزمالك من ضربة جزاء فى الدقيقة 40، لكن محمد شريف كان له رأي آخر فى الدقيقة ألأخيرة بتسجيله الهدف الثانى للفريق البترولى فى الدقيقة 90.

بهذه النتيجة يتراجع نادي الزمالك للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقطة من 5 مباريات، بينما يحتل انبي المركز الأخير جدول الترتيب برصيد نقطتين من 5 مباريات.

وجاءت مباراة اليوم بعد استئناف مسابقة الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي وبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي فاز بها منتخب مصر الأولمبي.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من، محمد عواد فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي، وفى الوسط محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - حازم امام في خط الوسط، فيما جاء كلا من مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.

بالمقابل جاء تشكيل إنبى، فى حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: عبد الرحمن عامر ورامى صبري وإبراهيم يحيى وعلى فوز، وخط الوسط: أحمد العجوز وزياد كمال ومحمد رزق ومحمد بسيونى، وخط الهجوم: محمد شريف ومحمود قاعود.

الشوط الأول

اشتعلت المباراة مبكرا، بعدما أحرز محمد بسيونى الهدف الأول لانبي بعد مرور 20 ثانية علي انطلاقة المباراة مستغلا عدم تركيز مدافعي الزمالك في بداية المباراة، ليحرز الهدف الأول لفريقه، وعقب الهدف كاد عمر السعيد مهاجم الزمالك احراز هدف التعادل في الدقيقة 2 ولكن تألق محمود جاد حال دون تعادل الزمالك.

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انحصر اللعب فى وسط الملعب وحاول الزمالك ايجاد حلول للوصول الى مرمى الفريق المنافس، لكن دفاعات انبى كانت يقظة للحد من خطوة الهجوم الأبيض، وحاول حلمي طولان ابقاء الكرة فى وسط الملعب.

كثف الزمالك من هجماته وخطورته على مرمى محمود جاد حارس أنبى واسفر هذا الضغط عن احتساب ضربة جزاء لصالح محمد أوناجم فى الدقيقة 40 من زمن هذا الشوط، ليتصدى لتنفيذها محمود علاء والذى نجح فى ترجمتها لهدف التعادل.

وفى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع اخترق أحمد سيد زيزو بكرة من الجبهة اليسرى ومررها بالعرض للقادم عمر السعيد الذى سددها صاروخية تصدى لها حارس إنبى.

الشوط الثانى

فى الشوط الثانى حاول ميتشو البحث عن حلول من خلال اجراء بعض التبديلات المبكرة ومنها الدفع بالفهد الأسمر شيكابالا لكن الخطورة ظلت منعدمة وتماسك من خطوط الفريق البترولى.

وأجري ميتشو تبديل هجومي ثاني بنزول كريم بامبو بدلا من عمر السعيد ، ولكن دون تغيير في النتيجة ليستمر التعادل 1/1 حتى دقائق المباراة الأخيرة.

وفى الدقائق العشر الأخيرة كاد محمد عواد يقع فى المحظور بعدما ارتكب خطأ على حدود منطقته أمام مهاجم انبى لينقذ مرماه من انفراد لكن الحكم الصباحى اكتفى بانذاره بالبطاقة الصفراء.

وفى الوقت الذى بحث فيه الزمالك عن هدف الفوز تكبد مرماه هدف مفاجئ عكس سير اللقاء جاء عن طريق محمد شريف فى الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، ولم تشفع الدقائق الست التى احتسبها الصباحى للزمالك فى ادارك التعادل ليتكبد الفارس ألأبيض هزيمته الأولى هذا الموسم.

وواصل الزمالك اهدار الفرص فى نهاية الشوط الثانى ليستمر نزيف النقاط بعدما تعادل للمرة الثانية فى اول خمس جولات وفقد 4 نقاط يتراجع بهم للمركز الثالث خلف الأهلى المتصدر بـ 12 نقطة من أربعة مباريات، وبيراميدز الثانى بـ 11 نقطة وبفارق الأهداف عن الزمالك ولكل منهما 5 مباريات من عمر المسابقة.