شكرا لقرائتكم حلمي طولان: أنا زملكاوي غصب عن التخين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حلمى طولان المدير الفنى لفريق إنبى أنه ينتمى الى الزمالك منذ زمن طويل قائلا: "أنا زملكاوي غصب عن التخين" وهذا الأمر يعرفه جمهور الأبيض جيدا.

أوضح حلمى طولان خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "Time sport"، أن الموسم الماضى تمكن من الفوز على الأهلى برباعية و انه مدرب محترف وينتمى الى إنبى حاليا ويسعى لاستعادة توازن الفريق البترولى بعد النتائج الهزيلة لهم منذ بداية الموسم وعد تحقيق أى فوز.

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وأوضح حلمى طولان أن فريقه قام بالسيطرة على مجريات اللقاء حتى اللحظات الأخيرة و التمكن من حصد الثلاث نقاط .

انتهت مباراة الزمالك وإنبي بفوز الفريق البترولى 2/1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدورى، تقدم محمد بسيونى لإنبى بهدف بعد 20 ثانية، وتعادل محمود علاء فى الدقيقة 42، قبل ان يحرز محمد شريف هدف الفوز لإنبى فى الدقيقة 92 من عمر المباراة.