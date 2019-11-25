شكرا لقرائتكم مواجهة باريس وريال مدريد.. فرصة "المنبوذين" نيمار وبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تبادل غاريث بيل جناح ريال مدريد مع نيمار مهاجم باريس سان جيرمان لقب أغلى لاعب كرة قدم في العالم لكن يواجه الاثنان غضبا من جماهير فريقيهما قبل مواجهة تجمعهما في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وتعرض بيل لصيحات استهجان من جماهير ريال عند نزوله بديلا خلال الفوز 3-1 على ريال سوسيداد بعد أن احتفل بتأهل ويلز لبطولة أوروبا 2020 بالرقص بطريقة ساخرة أمام علم يحمل كلمات "ويلز. الغولف. مدريد. بهذا الترتيب".

وساهمت أهداف بيل مع ريال في نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول وأتلتيكو مدريد في حصد اللقب لكن شعبيته تراجعت رغم دعم المدرب واللاعبين له.

وقال تيبو كورتوا حارس ريال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة سان جيرمان: من المنطقي أن تحب بلدك أكثر من النادي لكنه ربما أخطأ في مسألة العلم، لكنني أعرف غاريث وهو ملتزم بعمله اليومي بنسبة مئة في المئة، إنه محترف ويعتني بنفسه وشاهدنا كيف لعب يوم السبت وكاد يسجل هدفا رائعا وإذا لم يكن ملتزما لن يلعب بهذه الطريقة.

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ولم يبدأ بيل أي مباراة في التشكيلة الأساسية مع ريال منذ أكثر من ستة أسابيع لكن المدرب زين الدين زيدان قال إنه مستعد للدفع به منذ البداية أمام سان جيرمان الذي هزم ريال 3-صفر في باريس في سبتمبر الماضي.

ويحلق سان جيرمان في صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي وفاز في كل مبارياته الأربع بدوري الأبطال وخاض معظم هذه المسيرة بدون نيمار الذي شارك في ست مباريات فقط.

وتوترت علاقة اللاعب البرازيلي مع سان جيرمان منذ حاول الانتقال لبرشلونة في فترة الانتقالات الماضية وتجدد الجدل حوله بعد أن سافر لمشاهدة منافسات كأس ديفيز للتنس في مدريد عقب تعافيه من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية. وبدا أنه يفتقد الفاعلية خلال الفوز 2-صفر على ليل يوم الجمعة في أول مباراة له خلال ستة أسابيع ولم يتصرف بشكل جيد عند استبداله في الدقيقة 65.

وركض نيمار نحو نفق الملعب وسط صيحات استهجان من الجماهير التي كانت لفترة طويلة تعشق اللاعب المنضم في صفقة قياسية عالمية مقابل 222 مليون يورو .