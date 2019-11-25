الهلال يحتفي باللقب الآسيوي بين جماهيره في الدرعية









اسماء السيد - وصلت بعثة نادي الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا إلى العاصمة السعودية الرياض قادمة من العاصمة اليابانية طوكيو، مساء اليوم الإثنين، وسط استقبال حافل في مطار الملك خالد الدولي.

وحظي نجوم نادي الهلال بتكريم تاريخي في ميدان الدرعية احتفالًا بفوز الفريق الأزرق بلقب بدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه بعدما تغلب على نادي أوراوا الياباني بهدفين نظيفين في المباراة النهائية.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، في مقدمة مستقبلي بعثة الهلال فور وصولها للرياض.

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كما تواجد في استقبال البعثة الهلالية، بعض رموز وأعضاء شرف النادي مثل الأمراء الوليد بن طلال وعبدالرحمن بن مساعد ونواف بن سعد وعبدالله بن مساعد وغيرهم.

بعد ذلك توجهت بعثة الهلال، عبر حافلة مكشوفة إلى الدرعية، حيث أقيم احتفال جماهيري كبير في ميدان الدرعية برعاية هيئة الرياضة، بمناسبة تتويج الزعيم باللقب الآسيوي.

وتقدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل حضور حفل التتويج، حيث تواجد لاعبو الهلال على حافلة مكشوفة ووجهوا التحية للجماهير المحتشدة المتواجدة على الجانبين، وسط تفاعل كبير من لاعبي بطل دوري أبطال آسيا.

من جهته حرص فهد بن نافل رئيس نادي الهلال على توجيه التحية للجماهير التي تفاعلت معه بالأهازيج وطالبت بمزيد من الألقاب، في حين حرص بعض اللاعبين والمدرب رازفان لوشيسكو على توجيه رسائل للجماهير.

