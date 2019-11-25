الشرطة العراقي إلى ربع نهائي بطولة الأندية العربية









اسماء السيد - لحق الشرطة العراقي بركب الأندية المتأهلة الى الدور ربع النهائي لبطولة الاندية العربية في كرة القدم، وذلك بفوزه الكبير على نواذيبو الموريتاني 5-صفر الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة ضمن اياب ثمن النهائي.

وسجل خماسية الشرطة سعد ناطق(8) ونبيل صباح (12 و50) وامجد عطوان (34 و39).

وكانت مباراة الذهاب انتهت ايضا لصالح الشرطة 1-صفر في نواكشوط.

ونقلت التظاهرات والاحتجاجات المتواصلة في العاصمة بغداد ومدن اخرى في جنوب البلاد، مباراة الإثنين من استاد كربلاء الدولي المفترض ان يستضيفها، الى العاصمة القطرية بقرار من الاتحاد العربي لكرة القدم.

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وعلى استاد الخور، كان الشرطة الطرف الافضل في المباراة منذ انطلاقها ولم يتأخر كثيرا للوصول الى الشباك برأسية مدافع المنتخب العراقي سعد ناطق إثر ركلة ركنية (8).

وبعد اربع دقائق، عزز نبيل صباح تقدم الشرطة بالهدف الثاني مستثمرا كرة بينية في عمق منطقة دفاع نواذيبو تابعها بانفراد كامل وارسلها على يمين الحارس سليمان جيلو.

ومن هجمة مرتدة سريعة، استقبل امجد عطوان تمريرة من نبيل صباح اكملها في الشباك (34)، قبل ان يعود بعد خمس دقائق لتسجيل الهدف الرابع بطريقة مشابهة.

ولم يظهر حارس مرمى الشرطة والمنتخب العراقي محمد حميد في الشوط الاول سوى مرة واحدة بتصدية لكرة ارضية سددها مهامان سيسي ابعدها الى الخارج عند الدقيقة 35.

مع انطلاق الشوط الثاني الذي ظهر فيه الشرطة وكأنه في حصة تدريبية، اختتم نبيل صباح خماسية الفوز لفريقه في الدقيقة (50).