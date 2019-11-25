كالياري يفرط بفوزه الرابع تواليا في الدوري الإيطالي









اسماء السيد - فرط كالياري بفوزه الرابع تواليا وفرصة العودة مجددا الى المسافة ذاتها من لاتسيو الثالث، وذلك باكتفائه بتعادل قاتل مع مضيفه ليتشي 2-2 بعد أن كان متقدما بهدفين نظيفين الإثنين في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي.

وكان من المفترض أن تقام المباراة الأحد لكنها أرجئت بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت أرضية ملعب "ستاديو فيا دل ماري"، دون أن يؤثر ذلك على اندفاع كالياري الذي بدا في طريقه لتحقيق فوزه الرابع تواليا واللحاق مجددا بلاتسيو الثالث الفائز السبت على ساسوولو 2-1، وذلك بعد تقدمه بهدفين سجلهما البرازيلي جواو بدرو (30 من ركلة جزاء) والبلجيكي راديا ناينغولان (67).

لكن الأمور انقلبت في الدقائق العشر الأخيرة التي شهدت ثلاث حالات طرد، بينها اثنان لكالياري الذي خسر جهود فابريتسيو كاتشياتوري للمسه الكرة في المنطقة وتسببه بركلة جزاء ترجمها ليتشي بنجاح عبر جانلوكا لابادولا (83)، ثم الحارس السويدي روبن أولسن لاشتباكه مع لابادولا ما أدى الى رفع البطاقة الحمراء في وجه الأخير أيضا.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف ليتشي التعادل بهدف لماركو كالديروني (1+90) الذي جنب فريقه هزيمته السابعة هذا الموسم.

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وخرج كالياري في نهاية المطاف بنقطة فقط لكنه حافظ أقله على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الحادية عشر تواليا، وتحديدا منذ الخسارة أمام إنتر ميلان 1-2 في الأول من أيلول/سبتمبر.

وبقي كالياري رابعا، وهو أفضل ترتيب له منذ عام 1972، لكن بفارق الأهداف فقط عن روما الخامس الذي فاز على بريشيا 3-صفر السبت، فيما أصبح رصيد ليتشي 11 نقطة في المركز السابع عشر.

تختتم المرحلة لاحقا بلقاء سبال وجنوى.

ملخص مباراة كالياري وليتشي: