بليشكوفا تتعاقد مع المدرب الفنزويلي فالفيردو









اسماء السيد - أعلنت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية عالميا الإثنين تعاقدها مع المدرب الفنزويلي دانيال فالفيردو خلفا للاسبانية كونشيتا مارتينيز التي كانت استغنت عن خدماتها مطلع الشهر الحالي.

وكتبت بليشكوفا على موقعها الرسمي "لقد كان (فالفيردو) أحد أولوياتي منذ البداية".

واضافت اللاعبة البالغة 27 عاما والساعية خلف لقبها الاول في بطولات الغراند سلام "حقق نتائج رائعة، وقلة من يفهم كرة المضرب مثله وأنا مقتنعة ان لديه الكثير ليقدمه لي".

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وسبق لفالفيردو (33 عاما) أن عمل مع الاسكتلندي أندي موراي من 2010 حتى 2014، وكان جزءا من الطاقم التدريبي للمدرب الأميركي التشيكوسلوفاكي الأصل إيفان ليندل الذي ساهم في فوز موراي ببطولتي الولايات المتحدة الاميركية، رابع البطولات الاربع الكبرى، عام 2012 وويمبلدون الانكليزية عام 2013.

كما عمل فالفيردو مع التشيكي توماس برديتش والبلغاري غريغور ديميتروف هذا العام، قبل أن ينضم إلى طاقم السويدي ماغنوس نورمان مدرب السويسري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا.

واكدت بليشكوفا أن اللاعبة الأوكرانية السابقة أولغا سافتشوك انضمت بدورها إلى طاقمها التدريبي قبل المعسكر التدريبي في مدينة تينيريفي الاسبانية تحضيرا لمشاركتها الاولى عام 2020 في دورة بريزبين الاسترالية حيث ستدافع عن لقبها.

وتخلت بليشكوفا وصيفة بطلة فلاشينغ ميدوز الاميركية لعام 2016 عن خدمات مدربتها مارتينيز، الفائزة ببطولة ويمبلدون عام 1994، بعد عام شهد تتويجها بأربع دورات، كما بلغت الدور نصف نهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، وبطولة الماسترز الختامية، وأنهت الموسم في المركز الثاني عالمياً.