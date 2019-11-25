الزمالك يحسم غدا موقفه بشأن السوبر الأفريقي

يحسم غد الثلاثاء مجلس إدارة نادي الزمالك موقفه من مشاركة فريق الكرة في السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي المقرر إقامته في قطر، حيث سيعقد مجلس إدارة الأبيض برئاسة مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة ظهر غد الثلاثاء بالصالة المغطاة بالنادي.

يشار أن مجلس إدارة الزمالك قد أعلن رفضه المشاركة في السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي بقطر، كما طالب بإقامة المباراة على ملعب بطل دوري أبطال أفريقيا في تونس، على أن يتم إعلان القرار النهائي غدا الثلاثاء عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة.

وقد خاض الزمالك مباراة أمام إنبي اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري، والتي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح الفريق البترولي، بالمباراة التي جمعتهما اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري.