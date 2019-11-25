بالتخصص.. حلمي طولان يسجل سادس انتصاراته على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجل حلمي طولان، المدير الفني لنادي إنبي، انتصارًا جديدًا له على الزمالك بعدما قاد الفريق البترولي إلى تحقيق أول فوز بالدوري هذا الموسم على حساب الأبيض بنتيجة (2-1) في الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

إنبي سجلا مبكرا وتحديدا في الثانية الـ27 من انطلاق المباراة عن طريق محمد بسيوني، وتعادل محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة الـ42، قبل أن يسجل محمد شريف هدفا قاتلا منح به فريقه الثلاث نقاط ليبتعد عن منطقة الهبوط.

ودوّن طولان انتصاره السادس على الزمالك، بعدما سبق له الفوز على الفريق الأبيض في خمس مناسبات سابقة، أربعة منهم جاءوا في بطولة الدوري، وآخرهم كان في البطولة العربية خلال شهر نوفمبر 2018 مع الاتحاد السكندري.

"أنا زملكاوي أبًا عن جد، ولكن هناك من يحاولون القفز على النادي، لا أؤدي بقوة أمام الزمالك فقط، تفوقت على الأهلي بالأربعة في الموسم الماضي وألعب من أجل الفريق الذي أدربه"، هكذا رد حلمي طولان على تفوقه أمام الزمالك.

حلمي طولان واجه الزمالك في 18 مباراة بالدوري، وخسر تسع مواجهات وتعادل في أربع لقاءات قبل أن يسجل اليوم فوزه الخامس ضد الأبيض، بواقع انتصارين مع حرس الحدود وانتصار مع كل من اتحاد الشرطة وطلائع الجيش.

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أول انتصارات صاحب الـ69 عاما على الزمالك تحققت في موسم (2004-05) بنتيجة (1-0) يوم 20 يناير 2005، قبل أن يدون في الموسم التالي (2005-06) انتصارا تاريخيا بخماسية نظيفة في ملعب المكس في سبتمبر 2005.

وسجل طولان انتصاره الثالث على الزمالك في موسم (2011-12) مع اتحاد الشرطة، بعدما تفوق على الأبيض بنتيجة (2-1) بشهر نوفمبر 2011، ثم فاز للمرة الرابعة مع الطلائع بهدف صلاح أمين قبل موسمين في يناير 2018.

وعاد المدرب المخضرم في نفس العام ليسجل الانتصار الخامس له على الزمالك ولكن هذه المرة مع الاتحاد السكندري في البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال"، بعد فوزه بهدف نظيف في إياب دور الـ16 على ملعب بتروسبورت.

ونجح طولان في إقصاء الزمالك من ثمن نهائي البطولة العربية، بعدما تفوق في ركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، حيث فاز الزمالك ذهابا (1-0) في برج العرب بالإسكندرية، قبل أن ينتصر الاتحاد السكندري بنفس النتيجة في لقاء العودة.