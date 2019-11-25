"نجم الأهلي ساعدني وزملكاوي غصب عن عين التخين" .. 5 رسائل نارية لطولان

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - محمود بكار:

وجه حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، عدة رسائل ناريية عقب تحقيق فوزه الأول مع نادي الجديد الذي تولى إدارته الفنية خلفاً لعلي ماهر.

وحقق إنبي فوزه الأول ببطولة الدوري هذا الموسم على حساب الزمالك 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام مساء الإثنين، بالجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

"زملكاوي غصب عن عين التخين"

افتتح المدير الفمي لإنبي حديثه عقب الفوز الغالي وقال " "أنا زملكاوي أبًا عن جد وغصب عن "عين التخين" وأكثر من الذي يختطف النادي الأن ولا ينتمي إليه، الزمالكوية يعرفون حلمي طولان وانتماءع ولكن هناك ومن قفز على النادي".

"هزمت الأهلي بالأربعة"

أعرب طولان عن "اندهاشه" من تعرضه للهجوم بسبب أداءه الفرق التي يشرف على تدريبها أمام الزمالك .

وسبق وأن حقق طولان الفوز علي الزمالك بخماسية نظيفة وهو يقود على حرس الحدود كما أخرج الفريق الأبيض من البطولة العربية في نسختها الماضية.

ورد طولان على الانتقادات " تفوقت على الأهلي بالأربعة في الموسم الماضي، أنا ألعب من أجل الفريق الذي أدربه ولا أؤدي بقوة أمام الزمالك فقط".

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التوقف السبب

أشار طولان إلي الفائدة التي انعكست على فريقه من تأجيل بطولة الدوري لما بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام وثال " فترة التوقف أثرت علينا بشكل جيد جدًا، ونجحنا في إضافة الكثير للاعبين بدنيًا وتكتيكيًا".

طولان مان قد تولي الإدارة الفنية لإنبي في أكتوبر الماضي وخاض أول مباراة ضد أسوان قبل توقف الدوري وخسرها بهدف نظيف.

توقعت أسلوب الزمالك

وحول تكتيك إنبي أمام الزمالك رد طولان " أحب مثل هذه المباريات الكبيرة، أحب مواجهة الأهلي والزمالك لأنها تظهر قدرات اللاعبين وكذلك قدراتي كمدرب، اللاعبون تدربوا على مراقبة مهاجمين أو ثلاثة وغلق الأطراف مكمن خطورة الزمالك، لم تظهر أي خطورة على مرمانا ولم نعاني من أي إنفرادات ".

نجم الأهلي ساعدني

كشف طولان عن نصيحة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب التي ساعدت الفريق البترولي في استعداده للزمالك.

وقال طولان " ياسين أشاد بثنائي فريق الشباب بإنبي، زياد كمال المهاجم وعبدالله عادل الظهير الأيسر والثنائي له شأن كبير مع الفريق الأول".

ودفع طولان بزياد كمال نجم فريق الشباب أساسياً أمام الزمالك فيما جلس الثاني على دكة البدلاء.