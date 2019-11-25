أول تعليق من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن غضبه من خسارة الفريق الأبيض على يد إنبي في الوقت القاتل بنتيجة (2-1)، مؤكدًا أنه سيتخذ موقفًا تجاه اللاعبين المتمارضين.
وقال مرتضى، في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "سنتخذ موقفا مع اللاعبين المتمارضين".
وأضاف: "طارق حامد ليس له مستحقات، وقمت أول أمس (السبت) بسداد مليوني جنيه في حسابه الشخصي".
وكان طارق حامد غاب عن مواجهة إنبي، وكشف مصدر بالزمالك أن اللاعب يعاني من إجهاد.
يذكر أن الزمالك أهدر النقطة الخامسة في الدوري بعدما تلقى أول هزيمة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث خلف الأهلي المتصدر وبيراميدز صاحب المركز الثاني.
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