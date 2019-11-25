الهزيمة الثالثة لميتشو .. 7 أرقام سلبية للزمالك بعد الهزيمة الموجعة من انبي

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - محمود بكار:

لم تقتصر هزيمة الزمالك على فقد ثلاث نقاط هامة في صراع على بطولة الدورى المتاز بل امتدت لخسائر أخرى قد تعصف بالجهاز الفني للفريق الأول.

وخسر الزمالك من إنبي 1-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام مساء الإثنين، بالجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أرقام سلبية

- تلقى الزمالك خسارته الأولي في الدوري الممتاز هذا الموسم وهى الأولي للمدرب الصربي ميتشو.

- تلقت شباك الزمالك أسرع هدف في الدوري عقب 27 ثانية من انطلاق المباراة.

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- فقد الزمالك النقيطة الخامسة في الدوري عقب تعادله مع نادي مصر 1-1 في الجولة الثالثة من البطولة.

- ميشتو تلقي الخسارة الثالثة هذا الموسم في ثلاثة بطولات مختلفة عقب الهزيمة من الأهلي فى السوبر2-3 والهزيمة 1-2 من جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

- توقف رصيد الزمالك عند 10 نقاط ليبقى فى المركز الرابع خلف الأهلي المتصدر وملاحقه بيراميدز والمقاولون صاحب المركز الثالث.

- ارتفع فارق النقاط بين الأهلي المتصدر والزمالك إلى نقطتين على الرغم من أن الأبيض لعب مباراة أكثر.

- واصل الزمالك أداءه الضيف هجومياً ودفاعياً حيث سجل الفريق 6 أهداف في خمس مباريات فيما تلقت شباكه 4 أهداف.