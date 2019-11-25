محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حقق الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي فوزا على حساب فريق سموحة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.
واحتضنت صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، مواجهة الأهلي وسموحة، والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : 23-25 ، و25-11 ، و25-17 ، و25-17.
وبتلك النتيجة، واصل سلسلة اللاهزيمة، ليسجل الانتصار الـ 100 على التوالي في مسيرته بمختلف المسابقات.
كانت هذه تفاصيل خبر رقم تاريخي للأهلي في الطائرة.. الفوز الـ 100 على التوالي بمختلف المسابقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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