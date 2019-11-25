تشكيل أستون فيلا.. تريزيجيه احتياطيا أمام نيوكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 13 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب الدولي المصري محمود تريزيجيه، جناح الفريق استون فيلا عن التشكيل الأساسي لفريقه، بعدما كان قد سجل في أخر ظهور له.

ويحتل فريق استون فيلا المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة، بينما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

واختار سمبث تشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: توم هيتون

خط الدفاع:فريدريك جولبيرت، إزري كونسا، تيرون منجس، ماثيو تارجيت.

خط الوسط: دوجلاس لويز ، جون ماكجين، جاك غراليشK كونور هوريهان

خط الهجوم: أنور الغازي، ويسلي موراييس