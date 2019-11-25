الزمالك يستقبل أسرع هدف في الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

سجل اللاعب محمد بسيوني أسرع أهداف الدوري المصري خلال الموسم الحالي بقميص إنبي في مرمى الزمالك في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الأسبوع السادس.

وفي الثانية 22 من الدقيقة الأولى للمباراة ارتدت الكرة من العارضة لتجد محمد بسيوني الذي لم يجد صعوبة في تحويل الكرة إلى الشباك.

وبهذا الهدف سجل محمد بسيوني اسمه في قائمة اللاعبين الذين سجلوا أسرع الأهداف في تاريخ مسابقة الدوري المصري الممتاز، محتلاً المركز السابع.

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ويحتفظ أيمن يونس بالهدف الأسرع في الثانية 11، ثم حسام باولو وأحمد علي بهدفين في الثانية 12، وفي المركز الرابع يتواجد عبدالحميد حسن بهدف في الثانية 13.

وفي المركز الخامس أحمد رؤوف بهدف في الثانية 18، وفي المركز السادس محمود كهربا بهدف في الثانية 26، ثم سابعاً يأتي محمد بسيوني بهدف في الثانية 27.

وتراجع حسام عاشور للمركز الثامن بهدف في الثانية 36، ثم مصطفى محمد بهدف في الثانية 37 في المركز التاسع في قائمة الأسرع.