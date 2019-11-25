ثنائي إنبي:الفريق كان مستعد لمباراة الزمالك.. ونشكر مجلس الإدارة

عبر ثنائي انبي محمد بسيوني ومحمد شريف عن سعادتهم بتحقيق الفوز علي الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين على استاد السلام في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

و كان محمد بسيوني سجل أول أهداف المباراة في الثانية 24، وبعد تعادل الزمالك، تمكن محمد شريف من خطف هدف الفوز الغالي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من زمن الشوط

الثاني للمباراة.

وقال بسيوني في تصريحات لفضائية أون سبورت "نحمد الله على تحقيق الإنتصار، فنحن نبحث عن تحسين موقع إنبي في جدول الدوري الممتاز، فنحن نلعب في فريق كبير وتواجده في مركزه الحالي لا يليق بتاريخه".

وتابع "حلمي طولان المدير الفني طلب مننا قبل مواجهة الزمالك أن نثق في أنفسنا وقدراتنا، لكي نتمكن من

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تحقيق الإنتصار، فنحن نطمح في تحقيق مركز جيد".

واختتم حديثه موجهًا الشكر لإدارة إنبي والجهاز الفني، على توفير متطلبات الفريق ودعم اللاعبين خلال الفترة الماضية.

فيما علق محمد شريف على المباراة قائلا "لقد كنا مستعدين لمباراة الزمالك بشكل جيد، ونشكر الله على التوفيق في تكليل جهودنا بحصد الثلاث نقاط".

وأردف "لقد خضنا فترة إعداد قوية للغاية مع حلمي طولان، فهو من المدربين الكبار، وتمكن من تجهيزنا جيداً لمواجهة الزمالك، وتحقيق الفوز على الفريق الأبيض سيكون دافع لنا للإستمرار في تحقيق نتائج مميزة في الفترة المقبلة".