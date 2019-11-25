مرتضى منصور: الحكم جاء مباراة إنبي وهدفه القضاء على الزمالك

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الحكم محمد الصباحي الذي أدار لقاء الفريق الأبيض اليوم الاثنين أمام إنبي، في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وتلقى الزمالك الهزيمة من إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، حيث تقم إنبي عن طريق محمد بسيوني وتعادل الزمالك بركلة جزاء سجلها محمود علاء، قبل أن يتمكن محمد شريف من

إحراز هدف الفوز لإنبي في الوقت بدل من الضائع للمباراة.

وقال منصور في تصريحات عقب اللقاء "حكم المباراة جاء مباراة اليوم لكي يلحق الضرر بالزمالك قبل افتتاح مبارياتنا في بطولة دوري أبطال افريقيا".

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وأردف "محمد الصباحي مثل كل موسم جاء للقضاء على فريق الزمالك قبل مواجهتنا أمام مازيمبي، وهذا

يحدث بكل موسم قبل أي لقاء هام".

وواصل "إنبي لم يقدم أي شيء خلال مواجهة اليوم على الأطلاق، فقد وصل إلى مرمى الزمالك مرتين أحرز خلالهم الهدفين، دون أن يقدموا أي كرة قدم، والهدف الثاني مشكوك فيه لأن الحكم تغاضى عن إحتساب خطأ للزمالك قبل أن ترتد الكرة لمهاجم إنبي ويسجل هدف الفوز".

واختتم تصريحاته قائلاً "أين اللجنة الخماسية التي تدير إتحاد الكرة من ما يحدث، ولكني أؤكد رغم كل ذلك فإن إنبي سيهبط للدرجة الثانية بنهاية الموسم".