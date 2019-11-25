أول فرمان من جماهير الزمالك عقب هزيمة إنبي.. ميتشو لازم يمشي

حالة من الغضب العارمة، عصفت بقلوب جماهير القلعة البيضاء، بعد الهزيمة الأولي لفريق الزمالك علي يد نيظره إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين، بستاد السلام في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

ليرد جماهير الزمالك، في أول رد فعل، عقب الهزيمة، باهشتاج بعنوان" ميتشو لازم يمشي"، لمطالبة مجلس الإدارة بقيادة المستشار مرتضي منصور، برحيل المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو".

في البداية يقول " عبده أشرف"، إن :" انقذو الزمالك، الفريق مليان نجوم على الآخر، ميتشو مش قادر

يتعامل مع النجوم دول ويوظفهم صح للاسف، بتمني من إدارة الزمالك، وبناشد السيد رئيس النادي المستشار مرتضي، بالتدخل فورًا لإنقاذ الزمالك بمدرب محترم لو سمحتو انقذو الزمالك".

Advertisements

بينما غرد حساب باسم" مصطفي"، :" أي كان نتيجة الماتش ده، الراجل ده يمشي ويجي أسامه نبيه مؤقت، لحين التواصل مع مدرب أجنبي محترم ويكمل معاه أسامه بعد كدا علشان ننقذ الجاي من الموسم".

أما عن حساب باسم " بكماني"،

فقال :" أعرف مدرب عمل من لاعيبه ملعبتش في أندية جماهيرية لاعيبة فورمة، وأخذ بيهم الدورى والكأس ووصل لنهائى الكنفدرالية واتقال عليه فاشل يابيه... أوم أيه بقى بعد فترة يجيلك مدرب تانى يرجعلك بطولات فيطلع هو كمان فاشل يابيه فتقع في ذئب صربى".

وأوضح " أحمد سلامة"، أن :" متشو مدرب سئ جدًا، معندوش أي فكر نهائي كان عندك فترة توقف معرفتش تستغلها مفيش ولا جملة واحدة اللعيبة اتدربت عليها مفيش أي بصمه ليك نهائي مع انها فترة توقف مش صغيره بس لو مشى هنجيب مين للأسف صعب نلاقي مدرب محترم في نصف الموسم كل اللي موجود يا مصري يا كسر".