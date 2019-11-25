حلمي طولان يكشف موقفه من رحيل أسامة جلال

كشف حلمي طولان المدير الفني لإنبي، موقفه من رحيل أسامة جلال نجم دفاع الفريق والمنتخب الأولمبي، عن صفوف الفريق البترولي خلال الفترة المقبلة، عقب تألقه في بطولة أمم افريقيا تحت 23 عام.

وقال طولان في تصريحات عقب مباراة الزمالك وإنبي بالدوري "أسامة جلال ليس ملك حلمي طولان، إدارة إنبي هي

من تتحدث حول بقاء اللاعب أو رحيله، أنا رأيي فني فقط دون تدخل في القرار النهائي".

وواصل "ما يقال حول تعميد أن ينضم أسامة جلال لصفوف الأهلي أمر غير صحيح على الإطلاق، فاللاعب حينما يقرر الرحيل عن إنبي أو

تقرر الإدارة السماح له بالتعاقد مع نادي أخر فإني لا أملك سلطة على أسامة لتحويل وجهته لنادي بعينه".

وتابع "أسامة جلال فقط هو من يحدد وجهته المقبلة وأي نادي يريد اللعب فيه بعد رحيله عن صفوف إنبي".

وتمكن إنبي اليوم الاثنين من تحقيق فوز غالي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.