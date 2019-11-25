جماهير الزمالك تهتف ضد ميتشو واللاعبين بعد الهزيمة من إنبي

بدأت جماهير الزمالك المتواجدة في ستاد السلام، في الهتاف ضد اللاعبين والمدير الفني الصربي ميتشو، عقب لقاء الفريق الأبيض أمام إنبي بالدوري الممتاز. وتلقى الزمالك الهزيمة من إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأثنين على استاد السلام في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز. التي جمعتهما اليوم الأثنين على استاد السلام في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز. وكان فريق الزمالك تأخر في النتيجة ثم تمكن من التعادل، قبل أن يسجل إنبي هدف الفوز في الوقت بدل من الضائع من المباارة. قبل أن يسجل إنبي هدف الفوز في الوقت بدل من الضائع من المباارة. وانتقدت الجماهير أداء لاعبي الزمالك، وقيادة الميدر الفني الصربي ميتشو عقب نهاية المباراة وتلقي الفريق الأبيض أول هزيمة له في الدوري الممتاز هذا الموسم ليحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

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