الاتحاد السكندري يهزم الزمالك في كرة السلة

تغلب الفريق الاول بنادي الاتحاد السكندري لكرة السلة علي نظيره الزمالك بنتيجة في المواجهة التي جمعت بينهما الاثنين ضمن مباريات دور ال ٤ الدوري المرتبط " المباراة الاولي " الاولي " وتفوق الاتحاد السكندري بشكل كبير من بداية اللقاء حيث أنهى الفترة الأولى متعادل بنتيجة 19/19 ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 40 مقابل 39. بنتيجة 40 مقابل 39. وفي الفترة الثالثة تراجع اداء الاتحاد لتنتهي بتفوق الزمالك للمره الاول بنتيجة 66/65 قبل أن ينهي الفريق السكندري المباراة بنتيجة بنتيجة 94 – 91. وكان الفريق حقق الفوز في ربع النهائي علي سبورتنج السكندري.

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