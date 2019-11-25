الاتحاد السكندري يهزم الزمالك في كرة السلة

تغلب الفريق الاول بنادي الاتحاد السكندري لكرة السلة علي نظيره الزمالك بنتيجة في المواجهة التي جمعت بينهما الاثنين ضمن مباريات دور ال ٤ الدوري المرتبط " المباراةالاولي "
وتفوق الاتحاد السكندري بشكل كبير من بداية اللقاء حيث أنهى الفترة الأولى متعادل بنتيجة 19/19
ثم تفوق في الشوط الثانيبنتيجة 40 مقابل 39.
وفي الفترة الثالثة تراجع اداء الاتحاد لتنتهي بتفوق الزمالك للمره الاول بنتيجة 66/65 قبل أن ينهي الفريق السكندري المباراة بنتيجة بنتيجة 94 – 91.
وكان الفريق حقق الفوز في ربع النهائي علي سبورتنج السكندري.
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