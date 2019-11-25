حلمي طولان: أنا زملكاوي رغم كل شيء

رد حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، على الانتقادات من جانب البعض حول تعمده اللعب بشكل حماسي زائد في الأندية التي يتولى تدريبها ضد الزمالك.

وقال طولان عقب اللقاء "هذا الكلام غير صحيح، سبق وفزت على الأهلي خلال الموسم الماضي بالأربعة، فأنا أعشق المباريات الكبرى، لأنه

تظهر إمكانيات المدرب الخططية وإمكانيات اللاعبين ومعدنهم الحقيقي".

وتابع "من يردد هذا الكلام هم خاطفين نادي الزمالك من الأساس وأنا زملكاوي غصب عن التخين، وانا زملكاوي أصيل جماهير الفريق الأبيض الوفية تدرك من هو هو حلمي طولان ومدى حبه

لنادي الزمالك".

وتابع "أنا ألعب بهذا الشكل أمام كل الأندية، انتمائي وحبي للزمالك شيء، ولكن تواجدي الأن مع إنبي شيء أخر فأنا الأن أنتمي للفريق البترولي واسعى لإنتشاله من الأزمة التي يمر بها، وهذا سبب تواجدي هنا".

يذكر أن إنبي حقق اليوم الاثنين فوز غال، على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.