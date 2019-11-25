موعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخبي الإمارات ضد اليمن بكأس الخليج

تستضيف قطر، غدًا الثلاثاء، منافسات النسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، والتي تستمر حتي 8 ديسمبر المقبل، مبشاركة 8 منتخبات.

في نفس السياق، تصدر علي مؤشرات البحث موقع "جوجل" السعودية، تريند بعنوان " الإمارات ضد اليمن"، وذلك مع افتتاح المنفاسات غدًا، بين المنتخبين، ضمن مباريات المجموعة الأولي.

استاد مباراة الإمارات ضد اليمن:

يفتح استاد الدحيل أبوابه، لاستضافة مباراة الأولي بين منتخبي الإمارات ضد اليمن، في ظل رفع الحصار عن دول المشاركة في التحالف العربي علي قطر، بعد سنتين، وإنسحاب قطر من الحرب في اليمن.

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موعد مباراة الإمارات ضد اليمن:

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن موعد مباراة

الإمارات ضد اليمن غداً الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء الثلاثاء، بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة الثامنة والنصف، بتوقيت مصر.

القنوات النقالة لمباراة الإمارات واليمن:

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية المشفرة، نقل إذاعة مباراة الإمارات ضد اليمن، كما تبث قناة "بي إن سبورت" الرياضية المفتوحة أحداث المباراة، بتعليق عامر الخوذيري.