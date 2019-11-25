إنبي يلحق بالزمالك أول خسارة ويعمق جراحه في الدوري

نال فريق الزمالك أول خسارة له هذا الموسم أمام إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين، بستاد السلام في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

تقدم إنبي بهدف لمحمد بسيوني في الدقيقة الأولى وتعادل للأبيض محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 40، وفي الدقيقة 90 سجل محمد شريف هدف إنبي الثاني من هجمة مرتدة سريعة.

تجمد رصيد الزمالك عند 10 نقاط في المركز الثالث متساويا مع المقاولون في الرصيد، وأضاع 5 نقاط في 5 مباريات، بينما يتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 12 نقطة وله مباراة مؤجلة ورفع انبي رصيده الى 4 نقاط محققا اول فوز له هذا الموسم وصعد للمركز الثالث عشر تاركا قاع الجدول.

ظهر الزمالك مهلهلا دفاعا وهجوما والهدفين شاهدين على حالة الثغرات في جميع الخطوط، خاصة من جانب محمود علاء، والونش، وحمدي النقاز، بجانب محمد عبد الشافي صاحب الشوارع الخلفية في الجبهة اليسرى للأبيض.

الشوط الأول.. هدف مبكر

لم تمر دقيقة حتى كان محمد بسيونى قد هز شباك الزمالك في اول هجمة من جملة ملعوبة من عرضية محمد رزق ياخدها مباشرة محمد شريف في العارضة ترتد لمحمد بسيوني يسدد دون ضغط او رقابة داخل المرمى

مسجلا هدف التقدم.

يرد الزمالك بسرعة ويهدرعمر السعيد بغرابة في حلق المرمى وينقذ ببسالة الكرة امام احمد سيد زيزو .

شكلت مرتدات انبي خطورة خاصة مع وجود ثغرات دفاعية خطيرة واستغلال المناطق خلف محمد عبد الشافي من جانب محمد رزق وعلى فوزي الظهير الايمن الذى تحرك بإيجابية ولعب أكثر من عرضية ولم تجد المتابع.

عاب الزمالك غياب الوعي التكيكى والجماعية خاصة في الثلث الأخير من الملعب وجاء امتلاك لاعبي انبي للكرة ليزيد من عصبية لاعبي الابيض.

انحصرت الكرة في منتتصف الملعب مع غياب الفاعلية على مرمى انبي وهجمات خاطفة لإنبي حيث استغل شريف وفوزي وبسيونى ومحمود قاعود في التحرك بأريحية في عمق واطراف الفريق الابيض.

ضربة جزاء..وهدف

في الدقيقة 40 يحتسب الحكم ضربة جزاء للزمالك من كرة بينية لمحمد اوناجم، ليتدخل معه مدافع إنبي ويقرر حكم المباراة إحتساب ركلة جزاء، يتصدى لها محمود علاء ويسدد اى حاجة تأخذ يد الحارس محمود جاد الى داخل المرمى مسجلا هدف التعادل.

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بعد الهدف كاد يسجل محمد شريف برأسه من

عرضية يبعد الكرة بأطراف اصابعه محمد عواد الى الركنية.

في الدقيقة الأخيرة يقود زيزو هجمة من الناحية اليسرى ويلعب عرضية للقادمين من الخلف يسدد من داخل المنطقة عمر السعيد يبعد ببسالة الحارس جاد ويشتت الدفاع من منطقة الخطورة.!

الشوط الثاني

يدفع ميتشو مع بداية الشوط الثاني بشيكابالا مكان محمد حسن في محاولة لإستغلال مهارته وسرعته واستمر الزمالك مسيطرا دون فاعلية على المرمى خاصة مع تراجع لاعبيه مع مرور الوقت للحفاظ على التعادل.

انفتحت خطوط الزمالك في الخلف وتقدم الحارس محمد عواد وانقذ مرماه من كرة بينيه حيث لعب كليبرو

يدفع ميتشو بورقة ثانية بنزول كريم بامبو بدلا من عمر السعيد غير الموفق والذى اهدر فرصة للتهديف قبل خروجه.

عاب الزمالك العشوائية والاداء الإرتجالي مما سهل مهمة باستثناء بعض الجمل قادها حازم امام والنقاز وارسال عرضيات متواضعة في تنفيذ خاطئ وصلت سهلة لمدافعي انبي او في العمق مع ابتعاد المهاجمين عن التوقع والاحساس بالمكان فوصلت معظم المحاولات سهلة في يد الحارس محمود جاد.

كاد يسجل الونش برأسية من عرضية ومن الوضع راقدا تتصدى لها العارضة وترتد وتصل الى مصطفى فتحي في النهاية يسدد في السماء.!

استمرت العشوائية في الأداء من جانب لاعبي الزمالك واسقاط كرات داخل المنطقة دون فاعلية ومنها عرضية بالونية من شيكابالا كأنه يهديها للحارس جاد.

هدف التفوق

في الدقيقة 90 ومن هجمة سريعة تصل الكرة خلف قلبي الدفاع لمحمد شريف ينفرد تماما ويضع الكرة على يمين الحارس عواد مسجلا هدف التقدم والفوز للفريق البترولي والخروج من ازماته على حساب الأبيض.