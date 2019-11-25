مدرب منتخب عمان : واثق في قدرات فريقي للمنافسة على اللقب الثالث في خليجي 24

يعتقد مقبول البلوشي مدير المنتخب العماني الأول لكرة القدم أن فريقه قادر على المنافسة بقوة لحصد لقب بطولة خليجي 24 التي تستضيفها قطر.

ووقع المنتخب العماني في المجموعة الثانية القوية التي تضم السعودية والبحرين والكويت ويسعى للحفاظ على لقبه الذي حققه في النسخة الماضية من بطولة كاس الخليج بالكويت خليجي 23 .

وكشف البلوشي عن خطة إعداد مميزة وبرنامج مكثف وضعه الجهاز الفني للفريق العماني بقيادة الهولندي إيرفن كومان من اجل تقديم صورة مشرفة عن الكرة العمانية في البطولة الخليجية .

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وقال البلوشي في تصريحات على هامش تدريبات الفريق: “نتطلع بقوة لتحقيق اللقب الثالث في تاريخ مشاركاتنا بكاس الخليج ،وندرك جيداً أن المهمة ليست سهلة على الإطلاق في ظل قوة المنتخبات المشاركة ،لكن ثقتنا كبيرة في كافة عناصر “الاحمر” والمدرب كومان .

وأشار البلوشي إلى أن كُل المنتخبات المشاركة في خليجي 24 لديها نفس الطموح وهو المنافسة على اللقب مما يزيد من التحدي للاعبي عمان الذين يتحلوا بقدر كبير من التركيز في هذه البطولة من أجل تقديم مستوى مشرف والذهاب بعيداً.

وقال : “بالتأكيد نحترم جميع الفرق المنافسة بلا إستثناء والمنافسة حق مشروع للجميع والتكهن بالبطل يبدو صعباً للغاية لكننا لن نتنازل عن تقديم مستوى طيب”.