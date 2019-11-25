ابو تريكة ووائل جمعة ضمن عشر سفراء جدد للكرة القطرية

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع بطولة كأس العالم قطر 2022 عن إختيار عشرة سفراء جدد من نجوم قطر والمنطقة، لينضموا إلى برنامجها للسفراء الذي يضم أيضاً الإسباني تشافي هيرنانديز، والكاميروني صامويل إيتو، والبرازيلي كافو، والإعلامي القطري محمد سعدون الكواري.

وتضم قائمة السفراء الجدد نجوم في سماء كرة القدم وهم علي الحبسي، ومبارك مصطفى، وإبراهيم خلفان، وعادل خميس، وأحمد خليل، وخالد سلمان، ومحمد أبو تريكة، ويونس محمود، وبدر المطوع، ووائل جمعة. ويأتي هذا الإعلان قبيل انطلاق بطولة كأس الخليج العربي 24، التي تستضيفها قطر من 26 – 11 إلى 8 – 12، من العام الجاري.

وسيجري تقديم سفراء اللجنة العليا الجدد إلى المشجعين ووسائل الإعلام خلال مباراة إفتتاح البطولة التي ستجمع بين منتخبي قطر والعراق غدا الثلاثاء .

وأعرب حسن عبدالله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سعادته بالإعلان عن السفراء الجدد، مشيراً إلى أن برنامج سفراء اللجنة العليا تأسس بهدف العمل مع نخبة من أشهر لاعبي كرة القدم ممن يحظون بتقدير واسع في المجتمع، والتعاون معهم لتسليط الضوء على الأستعدادات المتواصلة في قطر نحو أستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر .2022

وأضاف الذوادي: “لطالما أكدنا منذ إعداد ملف قطر لأستضافة البطولة بأن مونديال 2022 لن يكون لدولة قطر وحدها، بل لجميع دول وطننا العربي والعالم أجمع. ويمثل هؤلاء السفراء كافة أنحاء منطقتنا، ما يعد مدعاة فخر بالنسبة لي شخصياً، كما يؤكد على رمزية الرياضة والأحداث الرياضية مثل كأس العالم في توحيد الشعوب والدول. وأتطلع بحماس للعمل مع السفراء الجدد خلال الأعوام المقبلة في طريقنا نحو إستضافة النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي”.

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ومن جانبه، قال مبارك مصطفى، الذي دافع عن ألوان المنتخب القطري في 82 مباراة: “لا ينسى أحد في قطر يوم إعلان فوز ملف بلادنا بحق استضافة مونديال 2022، فهذه لحظة سيبقى الجميع يذكرها، وهذا ما يجعلني أشعر بفخر عظيم وحماس لا يمكنني وصفه بالأنضمام إلى طاقم اللجنة العليا للمشاريع والإرث على طريق إستضافة المونديال خلال الأعوام القليلة المقبلة”.

من جهته، قال علي الحبسي، أسطورة حراسة المرمى في المنتخب العماني: “لا شك أن كُل عربي يشعر بالفخر بأستضافة أضخم حدث رياضي في بلد عربي. لطالما شعرنا منذ البداية بأننا جزء من هذه الرحلة، وأن إلقاء الضوء على منطقتنا أمام العالم مسؤولية نحملها بكُل جدية وعزم، واتطلع بالمشاركة مع زملائي لدعم إستضافة قطر لنسخة إستثنائية من المونديال عام 2022”.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا أطلقت عام 2018 برنامج السفراء الذي يتعاون مع عدد من أبرز نجوم كرة القدم للمساعدة في تنفيذ وترويج العديد من برامج الإرث، وإلقاء الضوء على مشاريع البنية التحتية المرتبطة بأستضافة مونديال .2022 وإلى جانب جهودهم داخل قطر، يضطلع سفراء اللجنة العليا بأدوار في دول المنطقة لإبراز التقدم الذي تحرزه برامج إرث المونديال مثل الجيل المبهر، برنامج المسؤولية المجتمعية الذي يستضيف أنشطة كرة القدم من أجل التنمية، ونجح إلى الآن في الوصول إلى أكثر من نصف مليون مستفيد في مجتمعات مهمشة حول العالم.

ويأتي خمسة من السفراء الجدد من قطر، واثنين من مصر، وسفير من العراق وآخر من الكويت وسفير من عمان. وسيلعب سفراء اللجنة العليا أدواراً فاعلة في أنشطة التواصل المجتمعي في اللجنة العليا، حيث تعمل هذه الإدارة مع طيف متنوع من المجتمعات في قطر وخارجها لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في أستعدادات قطر لأستضافة البطولة، وترك إرث إجتماعي وإنساني وبيئي وإقتصادي قيّم يدوم أثره لأعوام بعد إنتهاء منافسات البطولة.