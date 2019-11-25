الاتحاد التونسي يؤجل مباراتي الترجي والنجم في الدوري استعدادا لدوري أبطال إفريقيا

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الإثنين تأجيل مباراتي الترجي والنجم الساحلي في الدوري للسماح للفريقين للأستعداد الجيد لمنافسات دوري أبطال افريقيا.

واصدر الاتحاد قراره اليوم الاثنين بتأجيل مباراة نجم المتلوي والنجم الساحلي من جهة ومباراة مستقبل سليمان والترجي من جهة ثانية واللتان كانتا مقررتين يوم الثالث من 1- 12-2019 .

وبدأ الفريقان اليوم تدريباتهما استعدادا لمنافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويلتقي الترجي مع الرجاء البيضاوي في المغرب يوم 30 -11-2019، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً شبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونجولي.

ويواجه النجم الاهلي المصري في تونس يوم 29 ضمن نفس الجولة من منافسات المجموعة الثانية التي تضم كذلك فريقي الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.