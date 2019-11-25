إعلان قائمة الكويت النهائية لخليجي 24 واستبعاد خمسة لاعبين

أعلن ثامر عناد المدير الفني لمنتخب الكويت لكرة القدم قائمة اللاعبين الـ23 الذين سيشاركون في منافسات بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين، والتي تستضيفها الدوحة وتنطلق منافساتها غداً الثلاثاء وحتى الثامن من ديسمبر المقبل.

وضمت القائمة سلمان عبدالغفور وحسين كنكوني وحميد القلاف وفهد الهاجري وفهد حمود وسامي الصانع وضاري سعيد وحمد حربي وعامر المعتوق ورضا هاني وطلال الفاضل وفيصل زايد ويوسف ناصر وأحمد الزنكي وشبيب الخالدي ومشاري غنام ومبارك الفنيني وفهد الأنصاري وعبدالله البريكي وأحمد الظفيري وسلطان العنزي وفيصل عجب وبدر المطوع .

وتم استبعاد خمسة لاعبين وهم شريدة الشريدة وعمر الحبيتر وسلطان صلبوخ وخالد إبراهيم وعبدالله ماوي.

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وأوضح فهد الهاجري انه وزملائه جاهزون للبطولة رغم صعوبة مجموعة الازرق التي تضم بطل الدورة السابق عمان وبطل غرب آسيا البحرين والسعودية التي تأهلت لبطولة كأس العالم الأخيرة ، مشيراً الى أنهم يعملون على الخروج بنتيجة إيجابية في أولى مبارياتهم أمام منتخب السعودية .

وبدأ المنتخب الكويتي لكرة القدم تحضيراته اليوم الإثنين على ملعب جامعة قطر في العاصمة الدوحة بعد وصول الفريق آمس الأحد، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة ثامر عناد بمشاركة نجوم الفريق الذين وصلوا مع الفريق للدوحة للمشاركة في بطولة ” خليجي 24 ” ، وحرص عناد على التنوع في التدريبات تحضيراً للجولة الاولى للكويت امام السعودية .

وقدمت اللجنة المنظمة لكأس الخليج العربي درعاً تذكارية لقائد منتخب الكويت ” بدر المطوع ” كونه أكثر اللاعبين مشاركة في دورات كأس الخليج وذلك عقب الإجتماع التنويري الذي يعقد عقب وصول الوفود لشرح الخدمات المقدمة.