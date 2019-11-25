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عقوبات بحق لاعبين اثنين من هرتا برلين وماينز

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وكالات عالمية 0 تبليغ

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فرضت اليوم الإثنين عقوبة الإيقاف مباراتين بحق كُل من روني يارستين حارس مرمى هرتا برلين وريدل باكو لاعب خط وسط ماينز، إثر حصول كُل منهما على البطاقة الحمراء خلال منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) مطلع هذا الأسبوع.

وأعلن الإتحاد الألماني العقوبات المفروضة من قبل المحكمة التابعة له اليوم بحق اللاعبين، اللذين طردا إثر تدخلات خطيرة خلال المشاركة مع فريقيهما.

وطرد جارستين في الدقيقة 28 من المباراة التي خسرها هرتا برلين أمام مضيفه أوجسبورج صفر / 4 أمس الأحد، بينما طرد باكو من صفوف ماينز في الدقيقة 47 من المباراة التي انتهت بفوز الفريق على مضيفه هوفنهايم 5 / 1 .

وأعلن كلا الناديين رفضهما التقدم باستئناف وأبديا تقبلهما للعقوبة.

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