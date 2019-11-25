فيليكس سانشيز : الأرض والجمهور سلاحنا للفوز بــ “خليجي 24”

أعرب الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري عن تفاؤله بإمكانية تتويج فريقه ببطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24).

جاءت تصريحات سانشيز قبل مباراة قطر، الثلاثاء، أمام العراق في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة الخليجية.

وفي مؤتمر صحفي، الإثنين، قال سانشيز “بالتأكيد أن عاملي الأرض والجمهور سيكونان في صالحنا، وهما أمر مهم بالنسبة لنا للمنافسة على لقب خليجي 24 والتتويج بلقبها”.

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وأضاف “مباريات كأس الخليج تحضير جيد للمونديال نتيجة الضغط وحدة المنافسة بين المنتخبات، واللعب في الدوحة امر مهم وذلك بسبب عامل الأرض ومساندة الجمهور القطري”.

وأوضح سانشيز “بطولة كأس الخليج مختلفة عن كأس آسيا ويجب التقدم من مباراة إلى مباراة حيث الفوز في اول مباراة سيمنح الفائز دافعا معنويا”.

واختتم المدرب الإسباني تصريحاته بالقول “استعداداتنا للبطولة بدأت عقب مباراة أفغانستان في التصفيات المؤهلة إلى أمم آسيا والمونديال، ونأمل أن تكون مباراتنا الإفتتاحية على أفضل ما يكون وأن نقدم مستوى وأداء مميز”.