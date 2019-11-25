قطر تستعد لانطلاق خليجي 24 ومنتخبنا يواجه الإمارات في ثاني مباراة

تنطلق الثلاثاء في الدوحة بطولة كأس الخليج في كرة القدم بنسختها الرابعة والعشرين، بمشاركة ثمانية منتخبات.



وتقام المباراة الافتتاحية مساء الثلاثاء على ستاد خليفة الدولي، أحد الملاعب المضيفة لمونديال 2022، وتجمع بين قطر بطلة آسيا والعراق ضمن المجموعة الأولى، وهي تسبق مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها بين منتخبنا الوطني والإمارات.



وتقام الأربعاء مباراتا المجموعة الثانية بين عمان والبحرين، قبل مباراة مرتقبة بين القطبين الكويت والسعودية.



وتستمر البطولة حتى الثامن من كانون الأول/ديسمبر، وتختتم قبل أيام من استضافة قطر لكأس العالم للأندية بدءا من 11 من الشهر ذاته.



وتلقت البطولة دفعة إيجابية بإعلان السعودية والامارات والبحرين في وقت سابق من هذا الشهر، قرارها خوض المنافسة على أرض قطر.



وأقيمت قرعة أولى للبطولة بين خمسة منتخبات هي قطر وعمان والكويت واليمن والعراق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قبل أن تعاد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر بعد قرار الدول الثلاث المشاركة، ما استدعى تعديل نظام البطولة من مجموعة واحدة بنظام الدوري، إلى مجموعتين بنظام دور أول ودور نصف نهائي ومباراة نهائية.



وكان المنتخب الإماراتي آخر الواصلين إلى الدوحة صباح الاثنين، بينما لا يزال المنتخب السعودي ينتظر اكتمال صفوفه بالتحاق لاعبي الهلال المتوج في نهاية الأسبوع بطلا لدوري أبطال آسيا على حساب أوراوا دايموندز الياباني، بمعسكره في العاصمة القطرية.



وعقد صباح الاثنين الاجتماع الفني للبطولة بحضور مسؤولي المنتخبات الثمانية لاعتماد التشكيلات وألوان الفرق وشرح الأمور الإدارية والفنية، حيث ستكون المواجهات المباشرة هي المعيار الأول عند تعادل أي منتخبين في النقاط بالدور الاول، ثم فارق الاهداف، واللعب النظيف.



وأعدت اللجنة المنظمة إجراءات لتسهيل وصول الجماهير إليها وإلى ملاعب المباريات، وحضت المشجعين على استخدام قطار الأنفاق ("مترو") الذي يصل إلى مقربة من ستاد خليفة.



وقال نائب رئيس الاتحاد الخليجي، العماني جاسم الشكيلي "الأجواء رائعة قبل انطلاق خليجي 24 بعد اكتمال عقد المنتخبات الثمانية وهو الامر الذي اسعد كل مواطن خليجي، وهي أمور أراها بادرة خير لأمور أكثر إيجابية في المستقبل".



ورأى الأمين العام للاتحاد جاسم الرميحي أن "قطر قامت باستعدادات كبيرة وجيدة وسيرى الجميع التنظيم الرائع اعتبارا من الغد".



وعلى الصعيد الفني، ستشهد البطولة اعتماد تقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر" للمرة الأولى.



وهي المرة الرابعة التي تستضيف فيها قطر البطولة الخليجية بعد 1976، 1992، و2004، علما بأنها أحرزت اللقب ثلاث مرات آخرها 2014.

المصدر: وكالات