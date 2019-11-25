مدرب منتخبنا الوطني: سنقدم أفضل ما لدينا ونطمح للفوز الأول بكأس الخليج



أكد مدرب المنتخب اليمني سامي نعاش "إن منتخبنا الوطني سيقدم أفضل ما لديه للظهور بمستوى جيد في بطولة كأس الخليج العربي معترفا بقوة المنتخبات المتواجدة معه في المجموعة الأولى".



وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين قبل مباراته الأولى في البطولة غدا الثلاثاء أمام الإمارات "إن المنتخب حضر إلى قطر لتقديم بطولة جيدة وتحقيق نتائج إيجابية تضاف إلى رصيد اليمن في بطولات كأس الخليج، التي يشارك فيها بانتظام منذ نسخة 2003".



وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة والعشرين من البطولة (خليجي 24) في قطر غدا الثلاثاء وتستمر حتى الثامن من كانون أول/ديسمبر المقبل.



وأشار النعاش "المنتخب قدم بعض المحطات الجيدة في مشاركاته الماضية، وحققنا بعض النتائج الإيجابية من خلال بعض التعادلات. وما زال في مرحلة البحث عن الانتصار الأول".



وأوضح الهادي عميد لاعبي اليمن في بطولات الخليج: "طموحنا الآن هو تقديم أداء مميز في البطولة الحالية وإسعاد جماهيرنا".



وعما إذا كانت الفرصة سانحة لتحقيق الفوز في مواجهة المنتخب الإماراتي: "حضرنا إلى هنا لتقديم بطولة جيدة. النشاط الكروي متوقف في اليمن منذ سنوات ولكننا استفدنا من المسيرة الجيدة للفريق في مبارياته السابقة ببطولة غرب آسيا وبتصفيات كأس العالم. حضرنا لتقديم بطولة إيجابية".



وأشار: "منتخبنا لعب مباريات قوية في الفترة الماضية. منتخبات قطر والعراق والإمارات عريقة وقوية على الساحة الآسيوية وندرك صعوبة المواجهة معها. الأهم لدينا الآن هو الحضور داخل الملعب وتقديم أداء جيد".



وعن المنتخب الإماراتي، قال النعاش : "المنتخب الإماراتي فريق معروف وقوي وهناك عناصر جديدة وجيدة دخلت إلى صفوفه وسعينا لتكوين فكرة عنه من خلال مشاهدة مباراته الماضية في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا".



وأوضح أنه يشعر بالسعادة للتواجد في قطر والفريق يحظى بحفاوة بالغة ليست غريبة على الشعب القطري. وأشار: "خلال الفترة الوجيزة بعد تأكد مشاركة المنتخب الإماراتي، حاولنا التعرف على الفريق المنافس بشكل أفضل".



وأكد أن الجماهير وتواجد العديد من المشجعين اليمنيين في قطر سيساعد الفريق بالتأكيد على تقديم بطولة جيدة لأن الجماهير تساهم دائما في ارتقاء المستوى والشد من أزر اللاعبين. لكنه شدد على ضرورة تحقيق الفوز في المواجهة الأولى مع الإمارات.