رياضة | أهداف مباراة الزمالك وانبي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة الزمالك وانبي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي إنبي في تحقيق فوز مهم على ضيفه الزمالك بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب السلام ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ونجحت كتيبة الفريق البترولي في استغلال حالة الدربكة التي أصابت دفاع الزمالك بعد 23 ثانية من بداية اللقاء ليسجلوا الهدف الأول بتوقيع محمد بسيوني.

وفي الدقيقة 41 من عمر اللقاء تمكن محمود علاء من تسجيل التعادل من ركلة جزاء ، وفي الدقيقة الأخيرة سجل محمد شريف هدف الفوز القاتل للفريق البترولي.