رياضة | أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف في لقاء لم يشهد أداء جيد من الفريق الأبيض ليفقد ثلاثة نقاط في مسيرة صراعه على لقب الدوري هذا الموسم.

تقدم إنبي عن طريق بسيوني في الدقيقة الأولي من الدوري وتعادل محمود علاء من علامة الجزاء وفي الشوط الثاني خطف إنبي اللقاء بهدف محمد شريف القاتل.

وعلى الفور قرر مرتضي منصور إيقاف مستحقات اللاعبين بعد الخسارة كما اتهم بعض اللاعبين بالتمرد وإدعاء الإصابة قبل مباراة اليوم لعدم المشاركة.