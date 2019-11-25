رياضة | أمير مرتضى يوبخ شيكابالا أمام الجميع بعد واقعة المشجع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يوبخ شيكابالا أمام الجميع بعد واقعة المشجع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت مشادة بين أحد مشجعي فريق الزمالك الموجود في مدرجات ملعب السلام وبين محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأبيض.

أمير مرتضى يوبخ شيكابالا أمام الجميع بعد واقعة المشجع

وقال المشجع لقائد الفريق: "كفايا عليك كدة اعتزل"، ليرد شيكابالا على المشجع ويتطور الأمر للهجوم بين الطرفين، حيث تتدخل أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق وأنهى الموقف.

وقام أمير مرتضى منصور بتعنيف شيكابالا بعد الواقعة، قائلا: "ادخل أوضة اللبس.. حسابك معايا بعدين ".

حقق نادي إنبي مفاجأة كبيرة بتحقيقه انتصار ثمين وغال من ضيفه الزمالك بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب السلام ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ونجحت كتيبة الفريق البترولي في استغلال حالة الدربكة التي أصابت دفاع الزمالك بعد 23 ثانية من بداية اللقاء ليسجلوا الهدف الأول بتوقيع محمد بسيوني.

وفي الدقيقة 41 من عمر اللقاء تمكن محمود علاء من تسجيل التعادل من ركلة جزاء ، وفي الدقيقة الأخيرة سجل محمد شريف هدف الفوز القاتل للفريق البترولي.

ويستعد الزمالك لملاقاة مازيمبي الكونغولي يوم السبت القادم في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي ستقام في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويغيب محمود علاء نجم الزمالك عن مباراة الشرقية المقرر إقامتها يوم 4 ديسمبر القادم بدور الإثنين والثلاثين من بطولة كأس مصر.