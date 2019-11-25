رياضة | إنبي يخطف فوزا قاتلا من الزمالك.. ويهدي صدارة الدوري للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي يخطف فوزا قاتلا من الزمالك.. ويهدي صدارة الدوري للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام مضيفه إنبي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين باستاد السلام ضمن مؤجلات الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحمدي النقاز في خط الدفاع ومحمد حسن ومحمد أوناجم وأحمد سيد “زيزو” وحازم إمام في خط الوسط وعمر السعيد ومصطفى محمد .

وبدأت المباراة سريعا جدا من جانب الفريقين وفي هجمة سريعة في الدقيقة الأولى خطف الفريق البترولي هدف التقدم من عرضية من الجانب الأيمن وتسديدة من مهاجم إنبي ترتد من العارضة لتجد محمد بسيوني الذي يودعها مباشرة في الشباك معلنا تقدم إنبي بهدف دون رد في الدقيقة الأولى .

ورد الزمالك سريعا بهجمة من الجانب الأيمن وعرضية متقنة يحاول عليها عمر السعيد برأسية لكن ينقذها محمود جاد حارس إنبي ببراعة ويمنع هدف محقق .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة يتصدى لها محمود علاء يسددها مباشرة في المرمى يتصدى لها حارس إنبي بثبات في الدقيقة السادسة من عمر المباراة .

ويواصل الزمالك محاولاته والسيطرة على مجريات اللعب في وسط الملعب على أمل فتح ثغرة بدفاع إنبي وينطلق النقاز بالجبهة اليمنى ويسقط داخل المنطقة ويشير الحكم باستئناف اللعب .

وكرة عرضية للزمالك من الجهة اليمنى، لكن الحكم أطلق صافرته بخطأ لفريق إنبي بعد تدخل مصطفى محمد مع محمد رزق وبعدها يلجأ حارس إنبي لإضاعة الوقت ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه في الدقيقة 12 من عمر المباراة .

ويواصل الزمالك محاولاته في وسط الملعب فيما ركز إنبي على التمركز الدفاعي وإبطال هجمات الزمالك من منطقة الوسط ويحصل أحمد العجوز على بطاقة صفراء وبعدها يسقط حارس إنبي من جديد بداعي تلقي العلاج .

ويتوغل زيزو في دفاعات إنبي ويحاول المرور لكن تدخل معه الدفاع واستخلاص الكرة بنجاح دون إعاقة بعدها يسدد عبدالشافي كرة من على حدود المنطقة لكنها مرت بدون خطورة .

ويحاول أوناجم المرور من الدفاع ويتعرض للإعاقة من عبدالرحمن عامر لاعب إنبي ليحصل الزمالك على ركلة حرة وبطاقة صفراء للاعب إنبي في الدقيقة 26 من عمر المباراة وتمر بدون خطورة .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، نفذها حمدي النقاز عرضية ساقطة لداخل منطقة الجزاء ورأسية من أوناجم لكن وصلت سهلة بين أحضان الحارس محمود جاد .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لثنائي الزمالك محمود علاء ثم حمدي النقاز تباعا في كرتين مشتركتين مع لاعبي إنبي .

ومحاولات مستمرة للزمالك وعرضية عن طريق حمدي النقاز من الجهة اليمنى، لكن لم تجد أحد من زملائه وشتتها الدفاع بنجاح بعدها يرسل أوناجم كرة عرضية من الجهة اليسرى، لكن غير متقنة وصلت سهلة بين أقدام الدفاع في الدقيقة 35 من عمر المباراة .

ويحصل إنبي على ضربة حرة وعرضية من العجوز وتنتهي عند بسيوني ويحاول السيطرة على الكرة ولكن تخرج رمية تماس .

ويواصل الزمالك بحثه عن التعادل وينجح أوناجم في التوغل بدفاعات الفريق البترولي ليتلقى الكرة طولية داخل المنطقة ويتعرض للعرقلة من رامي صبري ليحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 41 من عمر المباراة يتصدى لها محمود علاء الذي يودعها الشباك معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما .

بعد الهدف يرد إنبي بهجوم مباغت وعرضية من ناحية اليسار ويقابلها محمد شريف برأسية رائعة وانقاذ من عواد حارس الزمالك وتخرج ركنية .

بعدها يحتسب الحكم 4 دقائق كوقت بدل ضائع في المباراة يحاول خلالها إنبي من جديد ويرد الزمالك بهجمة سريعة لكن الحكم يطلق صافرته معلنا نهاية الشوط بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما .

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ومع بداية الشوط الثاني يدفع الصربي ميتشو بشيكابالا بدلا من محمد حسن لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في المباراة لتعديل النتيجة في الشوط الثاني .

ويتمركز إنبي للدفاع من وسط الملعب وتستمر محاولات الزمالك للتوغل في الدفاع البترولي وانطلاقة عن طريق عمر السعيد في الجانب الأيسر، وتمريرة للخلف لكن غير متقنة لم تجد أحد من زملائه ووصلت سهلة بين أقدام دفاع إنبي .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة في الجانب الأيمن، نفذها شيكابالا عرضية ساقطة لداخل منطقة الجزاء لكن خروج جيد من محمود جاد واستخلص الكرة بنجاح في الدقيقة 50 .

ويرد إنبي بهجمة يحصل منها على ركلة حرة وينفذها محمد رزق عرضية لداخل منطقة الجزاء، لكن إبعاد جيد من محمود علاء ومرت الكرة بعيدًا عن منطقة الخطورة .

وينطلق زيزو وتمريرة بينية وصلت لشيكابالا على حدود منطقة الجزاء لكن تدخل معه الدفاع واستخلاص الكرة بنجاح بعدها عرضية جديدة عن طريق أوناجم من الجهة اليمنى، لكن الحكم احتسب خطأ لفريق إنبي بعد تدخل من مصطفى محمد.

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بثاني تغييراته بنزول كريم بامبو بدلا من عمر السعيد في الدقيقة 55 من عمر المباراة للسيطرة على منطقة العمليات هجوميا .

ويتوغل زيزو مجددا ويحصل على ركلة حرة وبطاقة صفراء للاعب زياد كمال من إنبي ونفُذت الركلة الحرة عرضية ساقطة لداخل منطقة الجزاء، لكن وصلت سهلة في يد الحارس .

وتنوعت هجمات الزمالك من الجانبين بعد نزول شيكابالا وبامبو ولجأ إنبي للتأمين الدفاعي بالدفع بأسامة جلال بدلا من أحمد العجوز وهجمة جديدة بيضاء عن طريق محمد أوناجم في الجانب الأيمن، لكن تدخل معه الدفاع ومرت الكرة إلى ركنية في الدقيقة 60 من عمر المباراة .

ويمرر الزمالك الركنية عرضية نفذها أوناجم لداخل منطقة الجزاء لكن الحكم احتسب خطأ لفريق إنبي بعد تدخل من مصطفى محمد مع رامي صبري بعدها يرسل محمد عبد الشافي كرة عرضية من الجانب الأيسر، لكن أبعدها الدفاع في الوقت المناسب قبل أن تصل لشيكابالا.

وتتوالى المحاولات البيضاء وينفذ شيكابالا كرة على حدود المنطقة يسددها مباشرة لكنها تمر أعلى العارضة بعدها يرسل النقاز عرضية من الجانب الأيمن لكن الدفاع يشتت الكرة ومن كرة مشتركة بوسط الملعب يشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه محمد رزق من إنبي وحازم إمام من الزمالك في الدقيقة 67 من عمر المباراة .

ويواصل الزمالك هجماته وتمريرة أمامية للزمالك وصلت إلى شيكابالا داخل منطقة الجزاء في الجانب الأيمن، لكن الحكم أطلق صافرته بتسلل.

وتسديدة قوية من محمد شريف من داخل منطقة الجزاء في الجهة اليمنى، لكن غير متقنة مرت أعلى مرمى عواد ويدفع الزمالك بثالث أوراقه بنزول مصطفى فتحي بدلا من أوناجم في الدقيقة 76 من عمر المباراة .

واعتمد إنبي على الهجمات المرتدة فيما تكفل عواد بالتصدي لها ومرة أخرى ضربة حرة لإنبي وعرضية من خارج منطقة الجزاء وإبعاد من دفاع الزمالك .

ويسدد شيكابالا قوية من خارج المنطقة تعلو العارضة بعدها تمنع العارضة هدف محقق من الونش بعد رأسية من داخل منطقة الجزاء وبعدها يشتتها دفاع إنبي في الدقيقة 82 من عمر المباراة .

وتدخل المباراة في لحظاتها الأخيرة ويحاول الزمالك جاهدا وعرضية من شيكابالا ويتصدى لها الحارس بعدها تمريرات في منطقة العمليات لكن يمنع دفاع إنبي الخطورة على مرمى الفريق .

ويحتسب الحكم 6 دقائق كوقت بدل ضائع في المباراة وفي أول دقيقة منها من مرتدة سريعة ينجح محمد شريف في تسجيل الهدف الثاني لإنبي في شباك عواد .

ويحاول الزمالك خلال الوقت المتبقي تدارك النتيجة لكن بدون خطورة وسط تأمين دفاعي من الفريق البترولي لينتهي اللقاء بفوز إنبي بهدفين لهدف .