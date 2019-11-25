رياضة | مجلس دمنهور يصرف مكافأة الفوز علي الأوليمبي وأجادة الحمام قبل مواجهة غزل المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس دمنهور يصرف مكافأة الفوز علي الأوليمبي وأجادة الحمام قبل مواجهة غزل المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرف مجلس إدارة نادي دمنهور برئاسة إيهاب عبدالله، مكافأة الفوز علي الأوليمبي ومكافأة أجادة الفوز الأخير علي الحمام خارج ملعبة كحافز للاعبي الفريق الأول لمواصلة الإنتصارات خلال اللقاءات المقبلة ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

وعلي الرغم من وجود ضائقة مالية شديدة بالنادي خلال هذه الفترة إلا أن مجلس إدارة دمنهور قرر صرف مكافأت الفوز علي الأوليمبي وصرف باقي فروقات المكافأت بعد تعديل اللائحة المالية وأيضا صرف مكافأة إجادة فقط الفوز الأخير علي الحمام.

ويتبقي للاعبي دمنهور شهرين متأخرين من الراتب الشهري لهم بالأضافة إلي المستحقات المتأخرة لبعض اللاعبين القدامي من الموسم الماضي.

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وحصل جميع اللاعبين علي وعد من مجلس أدارة دمنهور بصرف راتب شهر سبتمبر وأكتوبر خلال الفترة المقبلة وأيضا مع صرف الرواتب المتأخرة لأفراد الجهاز المعاون.

وطلب أحمد ساري المدير الفني لدمنهور ضرورة التدخل العاجل خلال هذه الفترة وتقديم الدعم المادى من قبل اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة فى ظل وجود أزمة مالية طاحنة بالنادى، جعلت المجلس لا يملك أى إمكانيات في هذا التوقيت لصرف مكافآت ومستحقات اللاعبين المتأخرة رغم تصدرهم قمة المجموعة الثالثة.

وقدم ساري الشكر لمجلس أدارة نادي دمنهور علي صرف بعض مستحقات اللاعبين في حدود الامكانيات المتاحة لهم، مشيرا الي إنه شئ يحسب لهم في هذا التوقيت الحرج.

ومن خلال مران الفريق الدمنهور قام أحمد ساري بعقد جلسة خاصة مع جميع اللاعبين وطلبهم بالهدوء والتركيز أكثر داخل الملعب وتنفيذ تعليماته داخل المستطيل الأخضر في مباراة غزل المحلة وأحترام المنافس وإستغلال الفرص مبكرا واللعب علي تحقيق الفوز لأستمرار كسب ثقة الجميع وثقة الجماهير البحراوية التي تأتي خلف الفريق البحراوي دائما من أجل تحقيق حلم العودة من جديد إلي دوري الاضواء والشهرة.