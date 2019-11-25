رياضة | موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الخسارة أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الخسارة أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نادي ف الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو لهزيمة قاسية من فريق إنبي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك ضد إنبي :-

واحرز محمد بسيوني الهدف الأول لفريق إنبي في الدقيقة الأولى من اللقاء، بينما تعادل محمود علاء للزمالك عن طريق ركلة جزاء، واحرز محمد شريف الهدف الثاني لفريقه إنبي في الدقيقة 90 قبل نهاية اللقاء.

ويلتقي المارد الأبيض كه فريق مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل 30 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقطة بعد تلك الهزيمو وبفارق نقطتين عن النادي الاهلي صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة ولكن يتفوق المارد الأبيض على الأهلي بمباراة واحدة في الدوري.

موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي :-

وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مازيمبي :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري ابطال افريقيا بداية من دور المجموعات عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق الزمالك وفريق مازيمبي الكونغولي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.