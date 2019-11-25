رياضة | عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك من إنبي

وخطف إنبي ثلاثة نقاط ثمينة في الوقت القاتل من المباراة بهدف سجله محمد شريف في الدقيقة 91 من هجمة مرتدة سريعة في الوقت الذي كانت تشير فيه النتيجة للتعادل بين الفريقين 1-1.

تقدم إنبي عن طريق بسيوني في الدقيقة الأولي من الدوري وتعادل محمود علاء من علامة الجزاء وفي الشوط الثاني خطف إنبي اللقاء بهدف محمد شريف القاتل.

وفي اول رد فعل من مرتضي منصور رئيس الزمالك، أكد من بعض المقربين له خلال تواجده في ستاد السلام على أن اللاعبين المصابين في الفريق تمردوا وادعوا الإصابة لعدم خوض اللقاء كما أبدى غضبه الشديد من الأداء سواء في الشوط الأول أو الثاني.