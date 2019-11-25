رياضة | عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك من إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك من إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخطف إنبي ثلاثة نقاط ثمينة في الوقت القاتل من المباراة بهدف سجله محمد شريف في الدقيقة 91 من هجمة مرتدة سريعة في الوقت الذي كانت تشير فيه النتيجة للتعادل بين الفريقين 1-1.
تقدم إنبي عن طريق بسيوني في الدقيقة الأولي من الدوري وتعادل محمود علاء من علامة الجزاء وفي الشوط الثاني خطف إنبي اللقاء بهدف محمد شريف القاتل.
وفي اول رد فعل من مرتضي منصور رئيس الزمالك، أكد من بعض المقربين له خلال تواجده في ستاد السلام على أن اللاعبين المصابين في الفريق تمردوا وادعوا الإصابة لعدم خوض اللقاء كما أبدى غضبه الشديد من الأداء سواء في الشوط الأول أو الثاني.
ترتيب الدوري المصري عقب مباراة الزمالك وانبي
ويستعرض موقع "الخليج 365" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب مباراة الزمالك وانبي اليوم كالآتي:
1- الأهلي 12 نقطة
2- بيراميدز 11 نقطة
3- المقاولون العرب 10 نقاط
4- الزمالك 10 نقاط
5- المصري 7 نقاط
6- الاتحاد السكندري 7 نقاط
7- مصر المقاصة 7 نقاط
8- حرس الحدود 6 نقاط
9- الإسماعيلي 6 نقاط
10- الانتاج الحربي 6 نقاط
11- سموحة 5 نقاط
12- طنطا 5 نقاط
13- أسوان 4 نقاط
14- الجونة 4 نقاط
15- انبي 4 نقاط
16- طلائع الجيش 3 نقاط
17- وادي دجلة 3 نقاط
18- نادي مصر 3 نقاط