رياضة | مفاجأة.. الكشف عن الفائز بالكرة الذهبية عام 2019

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بالكشف عن اللاعب المتوج بلقب الكرة الذهبية لعام 2019 قبل الحفل الرسمي.

وكشف الصحفي الإسباني الشهير جوزيه مادوليل المقرب بشدة من نادي برشلونة عن تتويج ليونيل ميسي مهاجم البرسا بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

ونشر الصحفي الموثوق جوزيه مادوليل صورة لليونيل ميسي مرفقة بتغريدة عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر قائلًا: ‘‘ميسي يفوز بالكرة الذهبية مرة أخرى‘‘. ويتنافس ثلاثة نجوم من بين 30 لاعبا على الكرة الذهبية وهم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول

ومن المقرر أن يتم الاعلان رسميًا عن الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2019 يوم 2 ديسمبر المقبل في حفل خاص بمجلة فرانس فوتبول في باريس.