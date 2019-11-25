رياضة | الفيصل يهنئ الهلال على اللقب الآسيوي.. ويوجه كلمة خاصة لجماهير الزعيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيصل يهنئ الهلال على اللقب الآسيوي.. ويوجه كلمة خاصة لجماهير الزعيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رسالة تهنئة إلى نادي الهلال، لتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدو النهائي.

وقال الفيصل خلال كلمته في إحتفالية الهلال في الدرعية: "حصد الزعيم للقب الآسيوي، سيفتح الباب أمام المزيد من الإنجازات للرياضة السعودية".

واختتم الفيصل كلمته قائلا: "أود أن أشكر الجماهير الهلالية على دعمها للرياضة، وتقديمها صورة مشرفة للتشجيع".

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وافتتح سالم الدوسري أهداف مباراة الإياب لصالح الهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك أوراوا عند الدقيقة 74.

وأحرز الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء عند 90+3، ليعلن حكم اللقاء فوز الزعيم وتتويجه بكأس دوري أبطال آسيا، بثلاثة أهداف دون رد، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

فيما سجل هدف مباراة الذهاب البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يشارك الزعيم في ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، والتي ستنطلق في الفترة 11 إلى 21 ديسمبر القادم.